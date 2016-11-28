Погода на неделю: в Украине похолодает, практически каждый день будут идти дожди и снег

Практически всю неделю в Украине будут идти дожди и снег. Во вторник похолодает, в некоторых регионах температура опустится до -10°.

На этой неделе в Украине ожидаются дожди и снег / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник практически по всей стране пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на юге - до +11°. В восточных областях пройдут дожди, температура до +9°. В центре страны практически без осадков, столбик термометра поднимется до +2°. На западе и севере синоптики обещают снег, днем до +1°.

Прогноз на 28 ноября / УНИАН

Во вторник, 29 ноября, в Украине похолодает и пройдет снег. В Сумской области ночью столбик термометра опустится до -10°. Днем теплее всего будет в Крыму - до +2°.

Прогноз на 29 ноября / УНИАН

В среду, 30 ноября, в Украине ожидается солнечная погода, осадки пройдут только в западных областях, где днем будет до 0°. Холоднее всего будет на востоке и севере страны, в Сумской области днем до 6 градусов мороза.

Прогноз на 30 ноября / УНИАН

В четверг в Украине погода практически не изменится. Ночью -8°...-1°, днем на западе до +3°.

Прогноз на 1 декабря / УНИАН

В пятницу страну снова накроет снегопад, без осадков будет только в центре. В большинстве областей немного потеплеет: на юге температура поднимется до +4°, в остальных регионах днем -1°...+2°.

Прогноз на 2 декабря / УНИАН

На выходных продолжит падать снег. В субботу ночью холоднее всего будет в Сумской области - до -6°, на остальной территории -2°...-5°. Днем температура по стране -1°...+4°. В воскресенье на западе и востоке ночью похолодает до -7°, днем в Украине -1°...+4°.

Прогноз на 3 декабря / УНИАН

Прогноз на 4 декабря / УНИАН

Народный прогноз погоды

28 ноября - день памяти мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, Варвары, Дмитрия. На Гуриев день зима с коня слезает, встает на ноги, кует седые морозы, стелет по рекам, озерам ледяные мосты, сыплет из одного рукава снег, а из другого - иней. Если погода на Гурия мрачная, май будет мокрым. 29 ноября - день Святого Матфея. Если в этот день веют буйные ветры, то быть метелям до Николая зимнего (19 декабря).

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30 ноября - Григория, Никона, Лазаря, Михаила. Погода в этот день указывает на то, какой будет погода зимой. 1 декабря - день Платона и Романа. Если с утра тепло, будет оттепель в начале зимы. Холод и метелица днем - такой будет середина зимы; под вечер начнется метелица - зима будет уходить от нас неохотно. 2 декабря - пророка Авдея Бережного. На Авдея метель дорогу заметает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняет. Поэтому в старину люди с опаской выходили на улицу во второй день зимы.

3 декабря почитается память святого Прокла. В народе верили, если на Прокла снег пошел, то на Алену Леносейку (3 июня) пойдет дождь. 4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы. В церковном календаре это один из крупнейших праздников. К этому дню нужно завершить все сельскохозяйственные работы. Крестьяне говорили: "как будет на Введение в следу вода, то на Юрия трава", "как ляжет глубокая зима, то готовь глубокие закрома". Если в этот день похолодает, то зима будет суровой.

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