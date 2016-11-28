Погода на неделю: в Украине похолодает, практически каждый день будут идти дожди и снег
Практически всю неделю в Украине будут идти дожди и снег. Во вторник похолодает, в некоторых регионах температура опустится до -10°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник практически по всей стране пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на юге - до +11°. В восточных областях пройдут дожди, температура до +9°. В центре страны практически без осадков, столбик термометра поднимется до +2°. На западе и севере синоптики обещают снег, днем до +1°.
Во вторник, 29 ноября, в Украине похолодает и пройдет снег. В Сумской области ночью столбик термометра опустится до -10°. Днем теплее всего будет в Крыму - до +2°.
В среду, 30 ноября, в Украине ожидается солнечная погода, осадки пройдут только в западных областях, где днем будет до 0°. Холоднее всего будет на востоке и севере страны, в Сумской области днем до 6 градусов мороза.
В четверг в Украине погода практически не изменится. Ночью -8°...-1°, днем на западе до +3°.
В пятницу страну снова накроет снегопад, без осадков будет только в центре. В большинстве областей немного потеплеет: на юге температура поднимется до +4°, в остальных регионах днем -1°...+2°.
На выходных продолжит падать снег. В субботу ночью холоднее всего будет в Сумской области - до -6°, на остальной территории -2°...-5°. Днем температура по стране -1°...+4°. В воскресенье на западе и востоке ночью похолодает до -7°, днем в Украине -1°...+4°.
Народный прогноз погоды
28 ноября - день памяти мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, Варвары, Дмитрия. На Гуриев день зима с коня слезает, встает на ноги, кует седые морозы, стелет по рекам, озерам ледяные мосты, сыплет из одного рукава снег, а из другого - иней. Если погода на Гурия мрачная, май будет мокрым. 29 ноября - день Святого Матфея. Если в этот день веют буйные ветры, то быть метелям до Николая зимнего (19 декабря).
Сегодня в Украине пройдут дожди и снег, на юге до +11° (карта)
30 ноября - Григория, Никона, Лазаря, Михаила. Погода в этот день указывает на то, какой будет погода зимой. 1 декабря - день Платона и Романа. Если с утра тепло, будет оттепель в начале зимы. Холод и метелица днем - такой будет середина зимы; под вечер начнется метелица - зима будет уходить от нас неохотно. 2 декабря - пророка Авдея Бережного. На Авдея метель дорогу заметает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняет. Поэтому в старину люди с опаской выходили на улицу во второй день зимы.
3 декабря почитается память святого Прокла. В народе верили, если на Прокла снег пошел, то на Алену Леносейку (3 июня) пойдет дождь. 4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы. В церковном календаре это один из крупнейших праздников. К этому дню нужно завершить все сельскохозяйственные работы. Крестьяне говорили: "как будет на Введение в следу вода, то на Юрия трава", "как ляжет глубокая зима, то готовь глубокие закрома". Если в этот день похолодает, то зима будет суровой.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+27°... +15°
-
Днепр+27°... +16°
-
Донецк+29°... +13°
-
Житомир+28°... +15°
-
Запорожье+27°... +16°
-
Ивано-Франковск+26°... +13°
-
Киев+28°... +17°
-
Кировоград+27°... +15°
-
Луганск+29°... +15°
-
Луцк+27°... +16°
-
Львов+25°... +14°
-
Николаев+25°... +16°
-
Одесса+28°... +15°
-
Полтава+26°... +17°
-
Ровно+28°... +15°
-
Симферополь+26°... +11°
-
Сумы+26°... +14°
-
Тернополь+25°... +14°
-
Харьков+26°... +16°
-
Херсон+26°... +16°
-
Хмельницкий+28°... +15°
-
Черкассы+27°... +14°
-
Чернигов+28°... +16°
-
Черновцы+26°... +15°