В Непале произошло землетрясение

09:34, 28 ноября 2016
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Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Непале 28 ноября. 

В Непале произошло землетрясние / Flickr, Matt Katzenberger
В Непале произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщили в Метеорологической обсерватории Гонконга, передает ТАСС.

У побережья Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 7 балов

Подземные толчки были зафиксированы в 115 км к востоку от Катманду. Данные о глубине залегания очага землетрясения не приводятся.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, у северо-восточного побережья Тайваня 25 ноября произошло землетрясение магнитудой 5,5.

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