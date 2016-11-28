Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Непале 28 ноября.

В Непале произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщили в Метеорологической обсерватории Гонконга, передает ТАСС.

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Подземные толчки были зафиксированы в 115 км к востоку от Катманду. Данные о глубине залегания очага землетрясения не приводятся.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, у северо-восточного побережья Тайваня 25 ноября произошло землетрясение магнитудой 5,5.