В Киеве сегодня без осадков, днем до +1°

Согласно данным Погода УНИАН, 28 ноября в столице днем до +1°, без осадков.

В Киеве без осадков / photographers.ua, jDtnt

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до 0°. Ветер западный, до 5.6 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 07:33, а зайдет в 15:58.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 28 ноября, в Украине пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на юге - до +11°.

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