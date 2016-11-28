Сегодня в Украине пройдут дожди и снег, на юге до +11° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 28 ноября, в Украине пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на юге - до +11°.
В столице сегодня без осадков, днем +1°. Ветер западный, до 5.6 м/с.
На популярных маршрутах Украины пройдут дожди, на западе температура до +9°
Во Львове 28 ноября снегопад, температура воздуха днем -1°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.
В Луцке сегодня ожидается снег. Температура воздуха днем 0°. Ветер западный и северо-западный, до 7.1 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник без осадков. Температура 0°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.
Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +4°, западный и северо-западный, до 5.2 м/с.
В Харькове пройдет снег. Температура до +2°, ветер юго-западный, умеренный.
В Симферополе сегодня ожидается дождь. Температура днем +11°. Ветер переменный, до 7.5 м/с.
В Днепре пройдет дождь. Температура воздуха +2°. Ветер южный и западный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают осадки, температура днем +6°. Ветер северный и юго-западный, до 9.1 м/с.
В Краматорске в понедельник дождь, днем +6°. Ветер южный и юго-западный, умеренный
Почти везде по стране неделя начнется с мокрого снега и дождя
В Северодонецке ливень, температура днем +7°. Ветер переменный, до 5.2 м/с.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+27°... +15°
-
Днепр+27°... +16°
-
Донецк+29°... +13°
-
Житомир+28°... +15°
-
Запорожье+27°... +16°
-
Ивано-Франковск+26°... +13°
-
Киев+28°... +17°
-
Кировоград+27°... +15°
-
Луганск+29°... +15°
-
Луцк+27°... +16°
-
Львов+25°... +14°
-
Николаев+25°... +16°
-
Одесса+28°... +15°
-
Полтава+26°... +17°
-
Ровно+28°... +15°
-
Симферополь+26°... +11°
-
Сумы+26°... +14°
-
Тернополь+25°... +14°
-
Харьков+26°... +16°
-
Херсон+26°... +16°
-
Хмельницкий+28°... +15°
-
Черкассы+27°... +14°
-
Чернигов+28°... +16°
-
Черновцы+26°... +15°