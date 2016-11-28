Сегодня в Украине пройдут дожди и снег, на юге до +11° (карта)

08:01, 28 ноября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 28 ноября, в Украине пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на юге - до +11°.

Reuters
Reuters

В столице сегодня без осадков, днем +1°. Ветер западный, до 5.6 м/с.

На популярных маршрутах Украины пройдут дожди, на западе температура до +9°

Во Львове 28 ноября снегопад, температура воздуха днем -1°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.

В Луцке сегодня ожидается снег. Температура воздуха днем 0°. Ветер западный и северо-западный, до 7.1 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник без осадков. Температура 0°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.

Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +4°, западный и северо-западный, до 5.2 м/с.

УНИАН
На юге до +11° / УНИАН

В Харькове пройдет снег. Температура до +2°, ветер юго-западный, умеренный.

В Симферополе сегодня ожидается дождь. Температура днем +11°. Ветер переменный, до 7.5 м/с.

В Днепре пройдет дождь. Температура воздуха +2°. Ветер южный и западный, слабый. 

Жителям Мариуполя на сегодня обещают осадки, температура днем +6°. Ветер северный и юго-западный, до 9.1 м/с.

В Краматорске в понедельник дождь, днем +6°. Ветер южный и юго-западный, умеренный

Почти везде по стране неделя начнется с мокрого снега и дождя

В Северодонецке ливень, температура днем +7°. Ветер переменный, до 5.2 м/с.

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