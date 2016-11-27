Почти везде по стране неделя начнется с мокрого снега и дождя
В западных регионах и на севере синоптики прогнозируют мокрый снег, на востоке и в центре – дожди или снег с дождем. Ясно в понедельник будет только на юге Украины.
В понедельник, 28 ноября, на большей части территории Украины будет облачно, ожидается мокрый снег и дожди. Ветер западный, 7-12 м/сек. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В результате снегопада в Токио пострадали 30 человек
В западных регионах температура будет колебаться от -1 ночью до +1 днем. Прогнозируют мокрый снег, на Закарпатье – с дождем.
На севере и в столице температура составит -1..+2, также пасмурно и мокрый снег.
На востоке страны ожидается 0..+6 днем и +1..+4 градуса тепла ночью, дождливо. На Харьковщине возможен мокрый снег.
В центральных регионах в понедельник обещают снег с дождем, температура 0..+2.
На юге Украины из-за облаков выглянет солнце. Ночью +2..+4, днем - до +5 тепла.
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