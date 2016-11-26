В западных областях ночью и утром ожидается туман, почти по всей Украине прогнозируют дожди
Почти по всей территории Украины в воскресенье ожидается до + 10 градусов по Цельсию.
В западных областях Украины этой ночью и утром 27 ноября ожидается туман. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Отмечается, что видимость в это время будет 200-500 м.
На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью 2 ...- 4 градуса, днем +2 ... + 8 градусов.
В центре облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью 2 ...- 4 градуса, днем +2 ... + 8 градусов.
На популярных маршрутах Украины пройдут дожди, на западе температура до +9°
На востоке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью 0 ...- 5 градусов, днем +1 ... + 7 градусов.
На юге облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью 2 ...- 4 градуса, днем +3 ... + 9 градусов.
На западе облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой, на Закарпатье умеренный дождь. Температура воздуха ночью 3 ...- 4 градуса, днем +2 ... + 8 градусов.
Погода в Украине
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Винница+27°... +15°
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Днепр+27°... +16°
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Донецк+29°... +13°
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Житомир+28°... +15°
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Запорожье+27°... +16°
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Ивано-Франковск+26°... +13°
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Киев+28°... +17°
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Кировоград+27°... +15°
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Луганск+29°... +15°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+25°... +16°
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Одесса+28°... +15°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+28°... +15°
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Симферополь+26°... +11°
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Сумы+26°... +14°
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Тернополь+25°... +14°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+26°... +16°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+27°... +14°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+26°... +15°