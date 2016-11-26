В западных областях ночью и утром ожидается туман, почти по всей Украине прогнозируют дожди

23:52, 26 ноября 2016
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Почти по всей территории Украины в воскресенье ожидается до + 10 градусов по Цельсию.

Видимость ожидается 200-500 метров / фото УНИАН
Видимость ожидается 200-500 метров / фото УНИАН

В западных областях Украины этой ночью и утром 27 ноября ожидается туман. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Отмечается, что видимость в это время будет 200-500 м.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью 2 ...- 4 градуса, днем +2 ... + 8 градусов.

В центре облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью 2 ...- 4 градуса, днем +2 ... + 8 градусов.

На популярных маршрутах Украины пройдут дожди, на западе температура до +9°

На востоке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью 0 ...- 5 градусов, днем +1 ... + 7 градусов.

На юге облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью 2 ...- 4 градуса, днем +3 ... + 9 градусов.

На западе облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой, на Закарпатье умеренный дождь. Температура воздуха ночью 3 ...- 4 градуса, днем +2 ... + 8 градусов.

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