У берегов Тайваня произошло землетрясение

16:14, 25 ноября 2016
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У северо-восточного побережья Тайваня 25 ноября произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Тайваня произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщило Центральное метеорологическое управление острова, передает ТАСС.

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Эпицентр подземного толчка находился в морской акватории на расстоянии 71 км от уезда Хуалянь. Очаг землетрясения залегал на глубине 19,6 км под океанским дном.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Напомним, в Тихом океане у побережья Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 7,0 баллов.

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