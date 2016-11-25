Спасатели предупреждают о появлении льда на днепровских водохранилищах

С 29 ноября из-за снижения температуры воздуха ожидается появление ледовых явлений на днепровских водохранилищах.

Спасатели предупреждают о появлении первичных ледовых явлений на водохранилищах / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, начиная с 29 ноября вследствие ожидаемого снижения температуры воздуха предполагается появление ледовых явлений на Киевском, Каневском, Кременчугском и Днепродзержинском водохранилищах в виде заберегов, шуги, установления ледостава на мелководьях", - говорится в сообщении.

Напомним, в субботу в Украине практически без осадков, в воскресенье почти по всей стране пройдут дожди.