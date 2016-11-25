Ураган "Отто" ослаб до шторма

14:41, 25 ноября 2016
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Ураган "Отто", который обрушился на страны Центральной Америки, ослаб до шторма.

Последствия урагана
Последствия урагана "Отто" / Reuters

Об этом сообщили в Национальном центре США по слежению за ураганами, передает "РИА Новости".

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24 ноября "Отто" достиг Никарагуа рядом с границей Коста-Рики. Ураган, порывы ветра внутри которого достигали 190 км/ч, продвигался по территории двух стран, постепенно ослабевая.

По прогнозам метеорологов, в ближайшее время шторм уйдет в Тихий океан.

Как сообщал УНИАН, в Панаме во время прохождения урагана "Отто" погибли восемь человек.

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