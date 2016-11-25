На популярных маршрутах Украины пройдут дожди, на западе температура до +9°
На автодорогах Украины в ближайшие дни температура поднимется до +9°, в пятницу и воскресенье пройдут дожди.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня пройдут дожди, температура до +8°. Завтра на этом маршруте переменная облачность, температура +1°...+2°. В воскресенье ожидаются дожди, до +8°.
На трассе Киев - Ужгород сегодня пройдут дожди, температура в дороге +2°... +9°. Завтра на этом маршруте облачно с прояснениями, температура до +9°. В воскресенье по этому маршруту ливни, температура в дороге +3°... +7°.
Сегодня в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге до +7° (карта)
На трассе Киев - Харьков сегодня дожди. Температура в дороге -2°... +2°. Завтра путешествующих по этому маршруту будет ожидать переменная облачность, температура +1°... +2°. В воскресенье синоптики обещают дожди, до +4°.
На Мариупольском направлении сегодня практически без осадков, температура -1°...+3°. Завтра по этому маршруту без осадков. В воскресенье местами синоптики прогнозируют дожди, до +6°.
На дороге Киев - Черновцы сегодня пройдут дожди. Температура в дороге +2°… +5°. В субботу на этом маршруте переменная облачность. В воскресенье ожидаются осадки, температура до 8 градусов тепла.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+26°... +13°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+22°... +8°
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Житомир+28°... +14°
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Запорожье+23°... +12°
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Ивано-Франковск+30°... +15°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+25°... +11°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+28°... +15°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +12°
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Ровно+29°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+22°... +11°
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Тернополь+26°... +15°
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Харьков+21°... +12°
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Херсон+24°... +11°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+24°... +14°
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Чернигов+25°... +15°
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Черновцы+25°... +17°