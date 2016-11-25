На популярных маршрутах Украины пройдут дожди, на западе температура до +9°

На автодорогах Украины в ближайшие дни температура поднимется до +9°, в пятницу и воскресенье пройдут дожди.

На автодорогах Украины пройдут дожди / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня пройдут дожди, температура до +8°. Завтра на этом маршруте переменная облачность, температура +1°...+2°. В воскресенье ожидаются дожди, до +8°.

На трассе Киев - Ужгород сегодня пройдут дожди, температура в дороге +2°... +9°. Завтра на этом маршруте облачно с прояснениями, температура до +9°. В воскресенье по этому маршруту ливни, температура в дороге +3°... +7°.

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На трассе Киев - Харьков сегодня дожди. Температура в дороге -2°... +2°. Завтра путешествующих по этому маршруту будет ожидать переменная облачность, температура +1°... +2°. В воскресенье синоптики обещают дожди, до +4°.

На Мариупольском направлении сегодня практически без осадков, температура -1°...+3°. Завтра по этому маршруту без осадков. В воскресенье местами синоптики прогнозируют дожди, до +6°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня пройдут дожди. Температура в дороге +2°… +5°. В субботу на этом маршруте переменная облачность. В воскресенье ожидаются осадки, температура до 8 градусов тепла.

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