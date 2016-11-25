Погода на выходные: в субботу без осадков, в воскресенье практически по всей стране пройдут дожди (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в Украине без осадков, в воскресенье практически по всей стране пройдут дожди.
В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +1°, днем +2°. В воскресенье пройдет дождь, 0°...+5°.
Во Львове завтра облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +4°. В воскресенье ожидаются осадки, -2°...+7°.
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В Луцке в субботу ночью 0°, днем +3°, без осадков. В воскресенье ночью +-1°, днем +6°, дождь.
В Виннице в субботу переменная облачность, температура воздуха -1°...+1°. В воскресенье до +4°, синоптики прогнозируют дождь.
Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью 0°, днем +2°. В воскресенье +2°...+8°, дождь.
В Харькове в субботу пасмурно, температура ночью -3°, днем +1°. В воскресенье -1°...+4°, пройдет дождь.
В Днепре в субботу облачно с прояснениями. Температура ночью -4°, днем 0°. В воскресенье облачно, температура воздуха 0°...+5°.
В Симферополе завтра возможны осадки, +2°...+7°. В воскресенье +8°...+10°, солнечно.
Жителям Мариуполя на субботу обещают ясную погоду, температура ночью -6°, днем +1°. В воскресенье небольшая облачность, температура поднимется до +5°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью -3°, днем +1°. В воскресенье температура поднимется до +6°, пасмурно.
В Северодонецке завтра ясно, температура ночью -4°, днем +2°. В воскресенье +4°...+6°, облачно с прояснениями.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу ясно, температура до +5°. В воскресенье пройдет дождь, ночью -6°, днем +4°.
В Моршине на Львовщине в субботу солнечно, ночью +4°, днем +5°. В воскресенье ливень, ночью -2°, днем до +8°.
В Трускавце в субботу облачно с прояснениями, температура до +5°. В воскресенье температура днем +13°, без осадков.
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В Сваляве завтра практически безоблачно, +14°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха -2° …+8°.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +13°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+22°... +8°
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Житомир+28°... +14°
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Запорожье+23°... +12°
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Ивано-Франковск+30°... +15°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+25°... +11°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+28°... +15°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +12°
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Ровно+29°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+22°... +11°
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Тернополь+26°... +15°
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Харьков+21°... +12°
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Херсон+24°... +11°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+24°... +14°
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Чернигов+25°... +15°
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Черновцы+25°... +17°