Погода на выходные: в субботу без осадков, в воскресенье практически по всей стране пройдут дожди (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в Украине без осадков, в воскресенье практически по всей стране пройдут дожди.

В воскресенье в Украине пройдут дожди / otzyv.ru

В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +1°, днем +2°. В воскресенье пройдет дождь, 0°...+5°.

Во Львове завтра облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +4°. В воскресенье ожидаются осадки, -2°...+7°.

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В Луцке в субботу ночью 0°, днем +3°, без осадков. В воскресенье ночью +-1°, днем +6°, дождь.

В Виннице в субботу переменная облачность, температура воздуха -1°...+1°. В воскресенье до +4°, синоптики прогнозируют дождь.

Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью 0°, днем +2°. В воскресенье +2°...+8°, дождь.

В Харькове в субботу пасмурно, температура ночью -3°, днем +1°. В воскресенье -1°...+4°, пройдет дождь.

Прогноз на 26 ноября / УНИАН

прогноз на 27 ноября / УНИАН

В Днепре в субботу облачно с прояснениями. Температура ночью -4°, днем 0°. В воскресенье облачно, температура воздуха 0°...+5°.

В Симферополе завтра возможны осадки, +2°...+7°. В воскресенье +8°...+10°, солнечно.

Жителям Мариуполя на субботу обещают ясную погоду, температура ночью -6°, днем +1°. В воскресенье небольшая облачность, температура поднимется до +5°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью -3°, днем +1°. В воскресенье температура поднимется до +6°, пасмурно.

В Северодонецке завтра ясно, температура ночью -4°, днем +2°. В воскресенье +4°...+6°, облачно с прояснениями.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу ясно, температура до +5°. В воскресенье пройдет дождь, ночью -6°, днем +4°.

В Моршине на Львовщине в субботу солнечно, ночью +4°, днем +5°. В воскресенье ливень, ночью -2°, днем до +8°.

В Трускавце в субботу облачно с прояснениями, температура до +5°. В воскресенье температура днем +13°, без осадков.

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В Сваляве завтра практически безоблачно, +14°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха -2° …+8°.

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