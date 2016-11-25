Ливни затопили северо-запад Италии (видео)

Сильные дожди привели к затоплениям районов на северо-западе Италии.

REUTERS

В частности, из берегов вышла река Танаро, сообщает ТСН.

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Местная власть закрыла школы и правительственные учреждения, не работают магазины. Полиция перекрыла все мосты и дороги, проходящие вдоль реки. Спасатели начали эвакуацию местных жителей.

Чтобы избежать подтопления домов, люди строят защитные валы из мешков с песком. Ожидается, что в ближайшие несколько дней ситуация будет только ухудшаться, поскольку дожди не прекращаются.

Напомним, более 18 тысяч человек в Доминиканской Республике были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнения, вызванных проливными дождями.