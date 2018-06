Ливни затопили северо-запад Италии (видео)

В частности, из берегов вышла река Танаро, сообщает ТСН.

Местная власть закрыла школы и правительственные учреждения, не работают магазины. Полиция перекрыла все мосты и дороги, проходящие вдоль реки. Спасатели начали эвакуацию местных жителей.

Чтобы избежать подтопления домов, люди строят защитные валы из мешков с песком. Ожидается, что в ближайшие несколько дней ситуация будет только ухудшаться, поскольку дожди не прекращаются.

#Italy Impressive floods in the #Piedmont region. River #Tanaro breaks banks in #Garessio. Via @TgrPiemonte pic.twitter.com/HBGtVNXTmg