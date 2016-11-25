Число жертв урагана "Отто" в Панаме увеличилось до 8

В Панаме во время прохождения урагана "Отто" погибли восемь человек.

Reuters

Об этом сообщил директор Национальной службы гражданской обороны страны Хосе Дондерис.

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"По нашим данным, три человека погибли в результате шторма, циклона и урагана "Отто". Еще пять жизней были потеряны из-за неосторожного поведения", - цитирует Дондериса ТАСС.

По его словам, двое подростков погибли, когда купались в реке Утибе в самый разгар шторма, несмотря на предупреждения со стороны представителей гражданской обороны. В другом случае мужчина пытался пересечь русло реки на своем автомобиле, и его унесло течением.

Еще один человек погрузился в бурный речной поток в состоянии алкогольного опьянения и утонул. Еще одной жертвой жертвой стала молодая девушка, которая погибла в результате крушения катера, так как не надела спасательный жилет.

Напомним, президент Коста-Рики Луис Гильермо Солис объявил чрезвычайное положение в стране в связи с приближением урагана "Отто".