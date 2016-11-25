Жителей Украины предупреждают о тумане

09:32, 25 ноября 2016
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Сегодня, 25 ноября, во многих областях Украины ожидается туман.

В Украине ожидается туман / УНИАН
В Украине ожидается туман / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На автодорогах Украины сегодня солнечно и без осадков, завтра местами пройдут дожди

Утром 25 ноября в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Донецкой, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях местами туман, видимость 200-500 м.

Также ожидается туман по Киеву и области, видимость 200-500 м.

Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасного поведения, в частности на автодорогах.

Напомним, 25 ноября в Украине местами пройдут дожди и снег. Теплее будет на юге - до +7°.

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