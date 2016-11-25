Сегодня днем в Киеве до +2°, пройдет дождь

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 25 ноября, в столице днем до +2°, пройдет дождь.

В Киеве сегодня пройдет дождь / tivasyk.info

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до 0°. Ветер западный и северо-западный, до 2.8 м/с.

Читайте также На автодорогах Украины сегодня солнечно и без осадков, завтра местами пройдут

Сегодня солнце в столице взошло в 07:28, а зайдет в 16:00.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября в Украине местами пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на юге - до +7°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.