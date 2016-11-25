Сегодня днем в Киеве до +2°, пройдет дождь
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 25 ноября, в столице днем до +2°, пройдет дождь.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до 0°. Ветер западный и северо-западный, до 2.8 м/с.
На автодорогах Украины сегодня солнечно и без осадков, завтра местами пройдут
Сегодня солнце в столице взошло в 07:28, а зайдет в 16:00.
Как сообщал УНИАН, 25 ноября в Украине местами пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на юге - до +7°.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +13°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+22°... +8°
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Житомир+28°... +14°
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Запорожье+23°... +12°
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Ивано-Франковск+30°... +15°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+25°... +11°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+28°... +15°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +12°
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Ровно+29°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+22°... +11°
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Тернополь+26°... +15°
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Харьков+21°... +12°
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Херсон+24°... +11°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+24°... +14°
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Чернигов+25°... +15°
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Черновцы+25°... +17°
Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 91 %
Давление: 747 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков: 90 %
Восход: 05:45
Закат 20:29
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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