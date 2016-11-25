Сегодня в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге до +7° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 25 ноября в Украине местами пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на юге - до +7°.

В Украине местами пройдут дожди и снег / УНИАН

В столице сегодня пройдет дождь, днем +2°. Ветер западный и северо-западный, до 2.8 м/с.

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Во Львове 25 ноября дождь, температура воздуха днем +5°. Ветер переменный, легкий.

В Луцке сегодня ожидаются осадки. Температура воздуха днем +4°. Ветер северный и северо-западный, до 2.9 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу пройдет дождь. Температура +3°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +7°, ветер переменный, до 2.1 м/с.

На юге до +7° / УНИАН

В Харькове пройдет снег. Температура до 0°, ветер западный и юго-западный, легкий.

В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Температура днем +7°. Ветер южный и западный, до 3.2 м/с.

В Днепре снег. Температура воздуха 0°. Ветер юго-западный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают ясную погоду, температура днем +2°. Ветер переменный, до 4.5 м/с.

В Краматорске в пятницу без осадков, днем +1°. Ветер западный и юго-западный, слабый.

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В Северодонецке облачно с прояснениями, температура днем +1°. Ветер западный и юго-западный, до 3.7 м/с.

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