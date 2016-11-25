Сегодня в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге до +7° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 25 ноября в Украине местами пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на юге - до +7°.
В столице сегодня пройдет дождь, днем +2°. Ветер западный и северо-западный, до 2.8 м/с.
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Во Львове 25 ноября дождь, температура воздуха днем +5°. Ветер переменный, легкий.
В Луцке сегодня ожидаются осадки. Температура воздуха днем +4°. Ветер северный и северо-западный, до 2.9 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу пройдет дождь. Температура +3°. Ветер переменный, легкий.
Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +7°, ветер переменный, до 2.1 м/с.
В Харькове пройдет снег. Температура до 0°, ветер западный и юго-западный, легкий.
В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Температура днем +7°. Ветер южный и западный, до 3.2 м/с.
В Днепре снег. Температура воздуха 0°. Ветер юго-западный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают ясную погоду, температура днем +2°. Ветер переменный, до 4.5 м/с.
В Краматорске в пятницу без осадков, днем +1°. Ветер западный и юго-западный, слабый.
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В Северодонецке облачно с прояснениями, температура днем +1°. Ветер западный и юго-западный, до 3.7 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +13°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+22°... +8°
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Житомир+28°... +14°
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Запорожье+23°... +12°
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Ивано-Франковск+30°... +15°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+25°... +11°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+28°... +15°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +12°
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Ровно+29°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+22°... +11°
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Тернополь+26°... +15°
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Харьков+21°... +12°
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Херсон+24°... +11°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+24°... +14°
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Чернигов+25°... +15°
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Черновцы+25°... +17°