У побережья Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 7 балов

22:54, 24 ноября 2016
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В Тихом океане у побережья Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 7,0 балов.

earthquake.usgs.gov
earthquake.usgs.gov

Об этом сообщает Геологическая служба США, передает РБК со ссылкой на Reuters.

По информации специалистов, толчки также ощущались в Никарагуа и Коста-Рике.

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Как сообщает Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC), у берегов этих стран ​объявлена угроза цунами. Появление волн возможно в пределах 300 км от эпицентра землетрясения, пишет Reuters. По данным издания, эпицентр землетрясения располагался в 153 км от города Пуэрта-эль-Триунфо. Очаг был зафиксирован на глубине 33 км.

Сообщений об ущербе «на национальном уровне» пока нет, сообщают экстренные службы Сальвадора. По их данным, из прибрежных зон в связи с землетрясением объявлена эвакуация людей.

В Никарагуа, в свою очередь, из-за землетрясениея и урагана Отто на юго-восточном побережье страны, начавшимся ранее в четверг, 24 ноября, было объявлено чрезвычайное положение. Такое заявление сделал представитель президента страны Даниэля Ортеги, отмечает Reuters.

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