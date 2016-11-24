В Израиле бушуют лесные пожары: в окрестностях Хайфы эвакуированы более 60 тысяч человек

18:44, 24 ноября 2016
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Более 60 тысяч человек эвакуировали из-за лесного пожара, который бушует в окрестностях Хайфы в Израиле.

Лесной пожар в Израиле / REUTERS
Лесной пожар в Израиле / REUTERS

Полицейские эвакуировали жильцов из домов на горе Кармель, где располагаются много престижных районов Хайфы. Об этом сообщает "Сноб" со ссылкой на Times of Israel.

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Кроме того, эвакуированы университет Хайфы и Технион (Израильский технологический институт).

Пожар в окрестностях Хайфы начался сразу в пяти местах. Сначала горел лес, окружающий город, а через несколько часов огонь перекинулся на городские здания. Полицейские предположили, что речь может идти о поджоге, однако они сомневаются, что это была организованная атака. «Вполне вероятно, что в некоторых случаях поджога является националистический мотив», - сказал представитель полиции. Нескольких человек арестовали.

Как сообщалось, по подозрению в поджоге в районе Иерусалима арестованы четыре человека, в четверг они должны предстать перед судом, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу полиции.

Ряд стран направили Израилю помощь для тушения пожара.

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