В Израиле третьи сутки бушуют лесные пожары, сотни людей эвакуированы (фоторепортаж, видео)

В Израиле и в поселениях на Западном берегу сотни человек эвакуированы из-за лесных пожаров, которые не удается потушить в течение трех дней.

Лесные пожары в Израиле / Фото REUTERS

Как сообщает ВВС, огонь быстро распространяется из-за сухого горячего ветра, пламя уже достигло города Хайфы.

Трасса между Тель-Авивом и Иерусалимом перекрыта.

Служба скорой помощи сообщила, что 35 человек проходят лечение от отравления дымом. Информации о гибели людей и о тяжело пострадавших нет.

Департамент пожарной безопасности Израиля подтвердил, что в Хайфе некоторые жители оказались отрезанными из-за пожара, огонь подбирается к заправочной станции.

В одном из пригородов Хайфы пламя высотой в десять метров угрожает нескольким многоэтажным домам, сообщает AFP.

На Западном берегу в некоторых поселениях разрушены дома и машины, а из одной из школ эвакуированы 300 учеников.

В министерстве внутренних дел страны полагают, что как минимум половина пожаров произошла в результате поджогов.

По подозрению в поджоге в районе Иерусалима арестованы четыре человека, в четверг они должны предстать перед судом, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу полиции.

Ряд стран направили Израилю помощь для тушения пожара.