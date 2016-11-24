В Израиле третьи сутки бушуют лесные пожары, сотни людей эвакуированы (фоторепортаж, видео)
В Израиле и в поселениях на Западном берегу сотни человек эвакуированы из-за лесных пожаров, которые не удается потушить в течение трех дней.
Как сообщает ВВС, огонь быстро распространяется из-за сухого горячего ветра, пламя уже достигло города Хайфы.
Трасса между Тель-Авивом и Иерусалимом перекрыта.
Служба скорой помощи сообщила, что 35 человек проходят лечение от отравления дымом. Информации о гибели людей и о тяжело пострадавших нет.
Департамент пожарной безопасности Израиля подтвердил, что в Хайфе некоторые жители оказались отрезанными из-за пожара, огонь подбирается к заправочной станции.
В одном из пригородов Хайфы пламя высотой в десять метров угрожает нескольким многоэтажным домам, сообщает AFP.
На Западном берегу в некоторых поселениях разрушены дома и машины, а из одной из школ эвакуированы 300 учеников.
В министерстве внутренних дел страны полагают, что как минимум половина пожаров произошла в результате поджогов.
По подозрению в поджоге в районе Иерусалима арестованы четыре человека, в четверг они должны предстать перед судом, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу полиции.
Ряд стран направили Израилю помощь для тушения пожара.
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