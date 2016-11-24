В Киеве завтра пройдет дождь, днем до +2°

Согласно данным Погода УНИАН, 25 ноября в столице пройдет дождь, температура воздуха днем +2°.

В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +2°.

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Ветер западный и северо-западный, до 2.8 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:28, а зайдет в 16:00.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 25 ноября, в Украине местами пройдут дожди. Теплее всего будет на юге - до +7°.

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