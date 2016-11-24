В Украине завтра местами пройдут дожди, на юге температура до +7° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 25 ноября, в Украине местами пройдут дожди. Теплее всего будет на юге - до +7°.

В Украине завтра местами пройдут дожди / otzyv.ru

В Киеве завтра пройдет дождь, ночью -2°, днем +2°. Ветер западный и северо-западный, до 2.8 м/с.

Во Львове 25 ноября небольшой дождь, ночью -3°, днем +5°. Ветер переменный, легкий.

Читайте также На автодорогах Украины сегодня солнечно и без осадков, завтра местами пройдут дожди

В Луцке завтра ожидаются осадки. Температура воздуха ночью -1°, днем +4°. Ветер северный и северо-западный, до 2.9 м/с.

В Виннице в пятницу облачно с прояснениями. Температура ночью -3°, днем +3°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на завтра обещают пасмурную погоду. Температура ночью -1°, днем +7°, ветер переменный, до 2.1 м/с.

В Харькове в пятницу без осадков, температура ночью -3°, днем 0°. Ветер западный и юго-западный, легкий.

В Днепре на завтра синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью -3°, днем 0°. Ветер юго-западный, слабый.

В Симферополе облачно с прояснениями. Температура ночью +1°, днем +7°. Ветер южный и западный, до 3.2 м/с.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью -4°, днем +2°. Ветер переменный, до 4.5 м/с.

В Краматорске в пятницу без осадков, температура ночью -3°, днем +1°, ветер западный и юго-западный, слабый.

В Северодонецке завтра облачно с прояснениями. Температура ночью -3°, днем +1°. Ветер западный и юго-западный, до 3.7 м/с.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.