В Украине завтра местами пройдут дожди, на юге температура до +7° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 25 ноября, в Украине местами пройдут дожди. Теплее всего будет на юге - до +7°.
В Киеве завтра пройдет дождь, ночью -2°, днем +2°. Ветер западный и северо-западный, до 2.8 м/с.
Во Львове 25 ноября небольшой дождь, ночью -3°, днем +5°. Ветер переменный, легкий.
На автодорогах Украины сегодня солнечно и без осадков, завтра местами пройдут дожди
В Луцке завтра ожидаются осадки. Температура воздуха ночью -1°, днем +4°. Ветер северный и северо-западный, до 2.9 м/с.
В Виннице в пятницу облачно с прояснениями. Температура ночью -3°, днем +3°. Ветер переменный, легкий.
Одесситам на завтра обещают пасмурную погоду. Температура ночью -1°, днем +7°, ветер переменный, до 2.1 м/с.
В Харькове в пятницу без осадков, температура ночью -3°, днем 0°. Ветер западный и юго-западный, легкий.
В Днепре на завтра синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью -3°, днем 0°. Ветер юго-западный, слабый.
В Симферополе облачно с прояснениями. Температура ночью +1°, днем +7°. Ветер южный и западный, до 3.2 м/с.
Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью -4°, днем +2°. Ветер переменный, до 4.5 м/с.
В Краматорске в пятницу без осадков, температура ночью -3°, днем +1°, ветер западный и юго-западный, слабый.
В Северодонецке завтра облачно с прояснениями. Температура ночью -3°, днем +1°. Ветер западный и юго-западный, до 3.7 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +13°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+22°... +8°
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Житомир+28°... +14°
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Запорожье+23°... +12°
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Ивано-Франковск+30°... +15°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+25°... +11°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+28°... +15°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +12°
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Ровно+29°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+22°... +11°
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Тернополь+26°... +15°
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Харьков+21°... +12°
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Херсон+24°... +11°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+24°... +14°
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Чернигов+25°... +15°
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Черновцы+25°... +17°