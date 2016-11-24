Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил два столба пепла на высоту 6 км
Вулкан Шивелуч на полуострове Камчатка (РФ) выбросил два столба пепла на высоту 6 км.
Выбросы зарегистрированы в 03:07 и 03:19 по Гринвичу, передает ТАСС со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.
Два вулкана на Камчатке выбросили столбы пепла на высоту 5,5 км
Вулкан закрыт облачностью, визуально столбы не наблюдались.
"Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности. Он представляет потенциальную опасность для международных и местных авиалиний, проходящих в районе Камчатки", - говорится в сообщении.
Напомним, извергающийся вулкан Синабунг утром 6 ноября произвел столб пепла, который поднялся на высоту 1500 м.
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