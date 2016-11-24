Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил два столба пепла на высоту 6 км

16:01, 24 ноября 2016
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Вулкан Шивелуч на полуострове Камчатка (РФ) выбросил два столба пепла на высоту 6 км.

flickr.com Eugene Kaspersky
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил два столба пепла на 6 км / flickr.com Eugene Kaspersky

Выбросы зарегистрированы в 03:07 и 03:19 по Гринвичу, передает ТАСС со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Два вулкана на Камчатке выбросили столбы пепла на высоту 5,5 км

Вулкан закрыт облачностью, визуально столбы не наблюдались.

"Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности. Он представляет потенциальную опасность для международных и местных авиалиний, проходящих в районе Камчатки", - говорится в сообщении.

Напомним, извергающийся вулкан Синабунг утром 6 ноября произвел столб пепла, который поднялся на высоту 1500 м.

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