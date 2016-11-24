Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил два столба пепла на высоту 6 км

Вулкан Шивелуч на полуострове Камчатка (РФ) выбросил два столба пепла на высоту 6 км.

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил два столба пепла на 6 км / flickr.com Eugene Kaspersky

Выбросы зарегистрированы в 03:07 и 03:19 по Гринвичу, передает ТАСС со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

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Вулкан закрыт облачностью, визуально столбы не наблюдались.

"Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности. Он представляет потенциальную опасность для международных и местных авиалиний, проходящих в районе Камчатки", - говорится в сообщении.

Напомним, извергающийся вулкан Синабунг утром 6 ноября произвел столб пепла, который поднялся на высоту 1500 м.