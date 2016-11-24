В результате снегопада в Токио пострадали 30 человек

14:35, 24 ноября 2016
576
0

Из-за необычно раннего снегопада в Токио (Япония) пострадали не менее 34 человек.

Снегопад в Токио / Reuters
Снегопад в Токио / Reuters

Сегодня, 24 ноября, в Токио и и соседних префектурах пошел снег. В последний раз в ноябре снегопад здесь был зафиксирован 54 года назад, передает "РИА Новости" со ссылкой на телекомпанию Asahi.

"Снежные пончики" и одинаковые снежинки: самые интересные факты о зимних осадках

Кроме того, метеорологи сообщили, что впервые за последний 141 год - с 1875 года - в центральных районах Токио сформировался снежный покров. Это раньше среднегодовых показателей на 40 с лишним дней.

В префектуре Токио пострадали 6 человек, в Сайтаме - 10, в Канагаве - 7. Всего в регионе Канто, где расположен Токио, получили переломы и травмы 34 человека. Ожидается, что снег прекратится уже к ночи.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет
Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию
Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео) Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео)
Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта) Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22°
В Ривне установили охлаждающую водяную рамку В Ривне установили охлаждающую водяную рамку

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
91 %
747 мм
3.5 м/с
90 %
Лента новостей