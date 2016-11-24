В результате снегопада в Токио пострадали 30 человек
Из-за необычно раннего снегопада в Токио (Япония) пострадали не менее 34 человек.
Сегодня, 24 ноября, в Токио и и соседних префектурах пошел снег. В последний раз в ноябре снегопад здесь был зафиксирован 54 года назад, передает "РИА Новости" со ссылкой на телекомпанию Asahi.
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Кроме того, метеорологи сообщили, что впервые за последний 141 год - с 1875 года - в центральных районах Токио сформировался снежный покров. Это раньше среднегодовых показателей на 40 с лишним дней.
В префектуре Токио пострадали 6 человек, в Сайтаме - 10, в Канагаве - 7. Всего в регионе Канто, где расположен Токио, получили переломы и травмы 34 человека. Ожидается, что снег прекратится уже к ночи.
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