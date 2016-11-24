На автодорогах Украины сегодня солнечно и без осадков, завтра местами пройдут дожди

В четверг на украинских трассах без осадков, в пятницу местами пройдут дожди. Теплее всего будет на западе - до +10°.

Завтра на автодорогах Украины пройдут дожди / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса без осадков. Температура +1°… +2°. Завтра на этом маршруте температура до +8°, местами пройдут дожди.

На трассе Киев - Ужгород без осадков, температура в дороге +2° … +8°. В пятницу на этом маршруте практически без осадков, температура до +10°.

Читайте также В Украине сегодня без осадков, на юге температура до +7° (карта)

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +2°, солнечно. Завтра на данном маршруте местами пройдут дожди, температура до +2°.

В направлении Харькова солнечно. Температура в дороге до +2°. 25 ноября на этом направлении ожидаются осадки, температура 0°… +2°.

По маршруту Киев - Черновцы переменная облачность, +2° … +5°. По данному направлению в пятницу синоптики прогнозируют дожди, температура до +5°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.