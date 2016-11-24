На автодорогах Украины сегодня солнечно и без осадков, завтра местами пройдут дожди
В четверг на украинских трассах без осадков, в пятницу местами пройдут дожди. Теплее всего будет на западе - до +10°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса без осадков. Температура +1°… +2°. Завтра на этом маршруте температура до +8°, местами пройдут дожди.
На трассе Киев - Ужгород без осадков, температура в дороге +2° … +8°. В пятницу на этом маршруте практически без осадков, температура до +10°.
В Украине сегодня без осадков, на юге температура до +7° (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +2°, солнечно. Завтра на данном маршруте местами пройдут дожди, температура до +2°.
В направлении Харькова солнечно. Температура в дороге до +2°. 25 ноября на этом направлении ожидаются осадки, температура 0°… +2°.
По маршруту Киев - Черновцы переменная облачность, +2° … +5°. По данному направлению в пятницу синоптики прогнозируют дожди, температура до +5°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+26°... +13°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+22°... +8°
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Житомир+28°... +14°
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Запорожье+23°... +12°
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Ивано-Франковск+30°... +15°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+25°... +11°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+28°... +15°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +12°
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Ровно+29°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+22°... +11°
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Тернополь+26°... +15°
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Харьков+21°... +12°
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Херсон+24°... +11°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+24°... +14°
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Чернигов+25°... +15°
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Черновцы+25°... +17°