В результате схода оползня в Новой Каледонии погибли пять человек
Не менее пяти человек погибли в результате схода оползня в Новой Каледонии (особое административно-территориальное образование Франции в Тихом океане).
Непрекращающийся ливень вызвал оползни в горных районах островов, три человека пропали без вести, восемь получили ранения, сообщает ABC.
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В Красном Кресте сообщили, что в Новой Каледонии за ночь выпала месячная норма осадков.
Местное телевидение сообщило, что от стихии больше всего пострадал город Хуайлу. Здесь сильный ветер сорвал крыши с домов и вырвал деревья с корнем.
Напомним, в результате схода оползня в Китае погибли 15 человек. Оползень сошел в деревне Суцунь в уезде Суйчан после того, как на страну обрушился тайфун "Меги".
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