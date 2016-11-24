Не менее пяти человек погибли в результате схода оползня в Новой Каледонии (особое административно-территориальное образование Франции в Тихом океане).

В результате схода оползня в Новой Каледонии погибли пять человек / facebook.com Wawa Desiree Waitea

Непрекращающийся ливень вызвал оползни в горных районах островов, три человека пропали без вести, восемь получили ранения, сообщает ABC.

Читайте также Сильный шторм обрушился на Кипр (видео)

В Красном Кресте сообщили, что в Новой Каледонии за ночь выпала месячная норма осадков.

Местное телевидение сообщило, что от стихии больше всего пострадал город Хуайлу. Здесь сильный ветер сорвал крыши с домов и вырвал деревья с корнем.

Напомним, в результате схода оползня в Китае погибли 15 человек. Оползень сошел в деревне Суцунь в уезде Суйчан после того, как на страну обрушился тайфун "Меги".