В Коста-Рике объявили чрезвычайное положение из-за приближения урагана "Отто"

11:33, 24 ноября 2016
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Президент Коста-Рики Луис Гильермо Солис объявил чрезвычайное положение в стране в связи с приближением урагана "Отто".

Reuters
Reuters

Солис провел встречу с руководством экстренных служб, после которой дал пресс-конференцию и пообещал в ближайшее время подписать указ о режиме ЧП, а также объвил 24 и 25 ноября выходными для всех госслужащих, передает "РИА Новости".

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Кроме того, в Коста-Рике расшили действие "красного" уровня тревоги еще на несколько районов. Ранее местные власти привели спасательные службы в боевую готовность и распорядились эвакуировать из прибрежных районов около 4 тысяч жителей.

Напомним, более 10,5 тыс. человек будут эвакуированы в Никарагуа из-за приближения урагана "Отто"

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