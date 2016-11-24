В Коста-Рике объявили чрезвычайное положение из-за приближения урагана "Отто"

Президент Коста-Рики Луис Гильермо Солис объявил чрезвычайное положение в стране в связи с приближением урагана "Отто".

Reuters

Солис провел встречу с руководством экстренных служб, после которой дал пресс-конференцию и пообещал в ближайшее время подписать указ о режиме ЧП, а также объвил 24 и 25 ноября выходными для всех госслужащих, передает "РИА Новости".

Читайте также Ураган "Отто" унес жизни семи человек в Панаме

Кроме того, в Коста-Рике расшили действие "красного" уровня тревоги еще на несколько районов. Ранее местные власти привели спасательные службы в боевую готовность и распорядились эвакуировать из прибрежных районов около 4 тысяч жителей.

Напомним, более 10,5 тыс. человек будут эвакуированы в Никарагуа из-за приближения урагана "Отто".