В Токио впервые за 54 года выпал ноябрьский снег (фоторепортаж)
Впервые за 54 года в ноябре в Токио (Япония) выпал снег.
Такая погода застала врасплох жителей города, поскольку обычно в это время года температура воздуха не опускается ниже +10°, сообщает BBC.
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Снегопад вызван необычным холодным фронтом, который проходит над Токио, однако температура сейчас не опускается ниже 0°.
Из-за неожиданного снега в Токио уже зафиксированы перебои в работе общественного транспорта. Японские метеорологи предупреждают жителей о возможном гололеде.
Напомним, в Стокгольме (Швеция) выпало более 30 см снега, что является рекордным показателем ноября с начала наблюдений в 1905 году.
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