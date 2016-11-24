В Токио впервые за 54 года выпал ноябрьский снег (фоторепортаж)

Впервые за 54 года в ноябре в Токио (Япония) выпал снег.

Снегопад в Токио / Reuters

Такая погода застала врасплох жителей города, поскольку обычно в это время года температура воздуха не опускается ниже +10°, сообщает BBC.

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Снегопад вызван необычным холодным фронтом, который проходит над Токио, однако температура сейчас не опускается ниже 0°.

Из-за неожиданного снега в Токио уже зафиксированы перебои в работе общественного транспорта. Японские метеорологи предупреждают жителей о возможном гололеде.

Напомним, в Стокгольме (Швеция) выпало более 30 см снега, что является рекордным показателем ноября с начала наблюдений в 1905 году.