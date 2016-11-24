В Никарагуа эвакуируют более 10 тысяч человек из-за урагана "Отто"

09:33, 24 ноября 2016
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Более 10,5 тыс. человек будут эвакуированы в Никарагуа из-за приближения урагана "Отто". 

Последствия урагана
Последствия урагана "Отто" / Reuters

Об этом сообщила официальный представитель правительства страны Росарио Мурильо.

Шторм "Отто" достиг силы урагана

По ее словам, людей разместят в 40 временных убежищах, передает ТАСС.

7 тыс. человек эвакуируют из наиболее уязвимых зон муниципалитета Блуфилдс на побережье Карибского моря, 1,4 тыс. - с острова Корн-Айленд, 1 тыс. - из Пунта-Горда, 870 - из Сан-Хуан-де-Никарагуа.

По прогнозам метеорологов, "Отто" достигнет побережья страны около 12:00 по местному времени 24 ноября.

Из-за урагана в Панаме пострадали около 150 семей, 7 человек погибли, 11 пропали без вести. 

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