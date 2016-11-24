Сегодня в Киеве без осадков, днем до +3°

Согласно данным Погода УНИАН, 24 ноября в столице днем до +3°, без осадков.

В Киеве до +3° / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +2°. Ветер южный и юго-восточный, до 3.2 м/с.

Читайте также На популярных украинских маршрутах без осадков, на западе температура до +11°

Сегодня солнце в столице взошло в 07:27, а зайдет в 16:01.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 24 ноября, в Украине без осадков. Теплее всего будет на юге - до +7°.

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