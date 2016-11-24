В Украине сегодня без осадков, на юге температура до +7° (карта)

08:00, 24 ноября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 24 ноября, в Украине без осадков. Теплее всего будет на юге - до +7°.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН
В Украине сегодня без осадков / УНИАН

В столице сегодня без осадков, днем +3°. Ветер южный и юго-западный, до 2.9 м/с.

На популярных украинских маршрутах без осадков, на западе температура до +11°

Во Львове 24 ноября переменная облачность, температура воздуха днем +8°. Ветер южный и юго-западный, легкий.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +6°. Ветер южный и юго-западный, до 3.5 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг облачно с прояснениями. Температура +2°. Ветер южный и юго-западный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +4°, ветер ветер переменный, до 2.5 м/с.

УНИАН
На юге до +7° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +1°, ветер переменный, легкий.

В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Температура днем +7°. Ветер южный и западный, до 2.0 м/с.

В Днепре без осадков. Температура воздуха +3°. Ветер переменный, легкий. 

Жителям Мариуполя на сегодня обещают ясную погоду, температура днем +2°. Ветер восточный, до 6.3 м/с.

В Краматорске в четверг без осадков, днем +4°. Ветер восточный и южный, легкий.

Погода на неделю: в Украине без осадков, на востоке ожидаются заморозки

В Северодонецке облачно с прояснениями, температура днем +5°. Ветер южный и юго-восточный, до 3.4 м/с.

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