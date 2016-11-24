В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на северо-востоке Японии.

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Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

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Эпицентр находился недалеко от побережья, но угроза цунами не объявлялась.

На двух АЭС в префектуре Фукусима нарушений в результате землетрясения не зафиксировано, сообщила компания-оператор Tokyo Electric Power Company Holdings.

Напомним, 22 ноября у восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3. Эпицентр подземных толчков находился в 10 км от побережья префектуры Фукусима. Местные власти выпустили предупреждение об угрозе цунами.