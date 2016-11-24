В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1

03:12, 24 ноября 2016
944
0

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на северо-востоке Японии.

REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Эпицентр находился недалеко от побережья, но угроза цунами не объявлялась.

На двух АЭС в префектуре Фукусима нарушений в результате землетрясения не зафиксировано, сообщила компания-оператор Tokyo Electric Power Company Holdings.

Напомним, 22 ноября у восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3. Эпицентр подземных толчков находился в 10 км от побережья префектуры Фукусима. Местные власти выпустили предупреждение об угрозе цунами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности
Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет
В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22°
Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта) Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта)
В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз) В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз)
В Ривне установили охлаждающую водяную рамку В Ривне установили охлаждающую водяную рамку

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
91 %
747 мм
3.5 м/с
90 %
Лента новостей