Завтра в Украине без осадков, на востоке ночью до -7° (видеопрогноз)

18:30, 23 ноября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 24 ноября в Украине без осадков. Теплее всего будет на юге - до +7°.

В Украине завтра без осадков / УНИАН
В Украине завтра без осадков / УНИАН

В Киеве завтра без осадков, ночью -2°, днем +3°. Ветер южный и юго-западный, до 2.9 м/с.

Во Львове 24 ноября переменная облачность, ночью +2°, днем +8°. Ветер южный и юго-западный, легкий.

На популярных украинских маршрутах без осадков, на западе температура до +11°

В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +3°, днем +6°. Ветер южный и юго-западный, до 3.5 м/с.

В Виннице в четверг облачно с прояснениями. Температура ночью -3°, днем +2°. Ветер южный и юго-западный, легкий.

Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью +1°, днем +4°, ветер переменный, до 2.5 м/с.

В Харькове в четверг без осадков, температура ночью -8°, днем -1°. Ветер переменный, легкий.

В Днепре на завтра синоптики обещают солнечную погоду. Температура ночью -7°, днем +3°. Ветер переменный, легкий.   

В Симферополе облачно с прояснениями. Температура ночью -3°, днем +7°. Ветер южный и западный, до 2.0 м/с.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью -4°, днем +2°. Ветер восточный, до 6.3 м/с.

В Краматорске в четверг без осадков, температура ночью -8°, днем +4°, ветер восточный и южный, легкий.

В Северодонецке завтра ясно. Температура ночью -8°, днем +5°. Ветер южный и юго-восточный, до 3.4 м/с.

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