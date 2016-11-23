Завтра в Украине без осадков, на востоке ночью до -7° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 24 ноября в Украине без осадков. Теплее всего будет на юге - до +7°.
В Киеве завтра без осадков, ночью -2°, днем +3°. Ветер южный и юго-западный, до 2.9 м/с.
Во Львове 24 ноября переменная облачность, ночью +2°, днем +8°. Ветер южный и юго-западный, легкий.
На популярных украинских маршрутах без осадков, на западе температура до +11°
В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +3°, днем +6°. Ветер южный и юго-западный, до 3.5 м/с.
В Виннице в четверг облачно с прояснениями. Температура ночью -3°, днем +2°. Ветер южный и юго-западный, легкий.
Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью +1°, днем +4°, ветер переменный, до 2.5 м/с.
В Харькове в четверг без осадков, температура ночью -8°, днем -1°. Ветер переменный, легкий.
В Днепре на завтра синоптики обещают солнечную погоду. Температура ночью -7°, днем +3°. Ветер переменный, легкий.
В Симферополе облачно с прояснениями. Температура ночью -3°, днем +7°. Ветер южный и западный, до 2.0 м/с.
Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью -4°, днем +2°. Ветер восточный, до 6.3 м/с.
В Краматорске в четверг без осадков, температура ночью -8°, днем +4°, ветер восточный и южный, легкий.
В Северодонецке завтра ясно. Температура ночью -8°, днем +5°. Ветер южный и юго-восточный, до 3.4 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +13°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+22°... +8°
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Житомир+28°... +14°
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Запорожье+23°... +12°
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Ивано-Франковск+30°... +15°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+25°... +11°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+28°... +15°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +12°
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Ровно+29°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+22°... +11°
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Тернополь+26°... +15°
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Харьков+21°... +12°
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Херсон+24°... +11°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+24°... +14°
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Чернигов+25°... +15°
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Черновцы+25°... +17°