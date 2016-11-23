У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2

У восточных берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2.

У берегов Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Поздемные толчки были зафиксированы в 46 км на юго-восток от населенного пункта Намиэ. Очаг землетрясения залегал на глубине 12,7 км.

Напомним, 22 ноября у восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3. Эпицентр подземных толчков находился в 10 км от побережья префектуры Фукусима. Местные власти выпустили предупреждение об угрозе цунами.