У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2

15:59, 23 ноября 2016
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У восточных берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

В Японии после землетрясения река потекла в противоположном направлении (видео)

Поздемные толчки были зафиксированы в 46 км на юго-восток от населенного пункта Намиэ. Очаг землетрясения залегал на глубине 12,7 км.

Напомним, 22 ноября у восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3. Эпицентр подземных толчков находился в 10 км от побережья префектуры Фукусима. Местные власти выпустили предупреждение об угрозе цунами.

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