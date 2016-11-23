У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2
У восточных берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2.
Об этом сообщает Геологическая служба США.
В Японии после землетрясения река потекла в противоположном направлении (видео)
Поздемные толчки были зафиксированы в 46 км на юго-восток от населенного пункта Намиэ. Очаг землетрясения залегал на глубине 12,7 км.
Напомним, 22 ноября у восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3. Эпицентр подземных толчков находился в 10 км от побережья префектуры Фукусима. Местные власти выпустили предупреждение об угрозе цунами.
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