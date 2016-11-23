В Никарагуа объявили "красный" уровень тревоги из-за урагана "Отто"

14:39, 23 ноября 2016
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В Никарагуа объявили "красный" (высокий) уровень тревоги в районах на побережье Карибского моря из-за приближения урагана "Отто".

Reuters
Reuters

Об этом сообщила Национальная система по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий, передает ТАСС.

Разрушительный торнадо пронесся на западе Уэльса (фото, видео)

"Красный" уровень тревоги объявили в районах Атлантико-Сур, Cелайя и Рио-Сан-Хуан, а "желтый" (средний) на остальной территории страны. Местных жителей просят проявлять особую осторожность, власти готовы эвакуировать около 7 тысяч человек из потенциально уязвимых районов.

Сейчас "Отто" находится примерно в 400 км от территории Никарагуа.

Напомним, в результате урагана "Отто" в Панаме погибли не менее семи человек.

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