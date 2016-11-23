На популярных украинских маршрутах без осадков, на западе температура до +11°

В среду и четверг на автодорогах Украины без осадков. Теплее всего будет на западе - до +11°.

На автодорогах Украины без осадков / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса солнечно. Температура +1°… +2°. Завтра на этом маршруте температура до +3°, без осадков.

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На трассе Киев - Ужгород без осадков, температура в дороге +2° … +11°. В четверг на этом маршруте облачно с прояснениями, температура до +10°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +3°, ясно. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +4°.

В направлении Харькова солнечно. Температура в дороге до +2°. 24 ноября на этом направлении облачно с прояснениями, температура 0°… +3°.

По маршруту Киев - Черновцы переменная облачность, +2° … +5°. По данному направлению в четверг осадков не ожидается, температура до +5°.

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