На популярных украинских маршрутах без осадков, на западе температура до +11°

13:00, 23 ноября 2016
659
0

В среду и четверг на автодорогах Украины без осадков. Теплее всего будет на западе - до +11°.

Фото УНИАН
На автодорогах Украины без осадков /  УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса солнечно. Температура +1°… +2°. Завтра на этом маршруте температура до +3°, без осадков.

В Украине сегодня без осадков, на западе температура до +6° (карта)

На трассе Киев - Ужгород без осадков, температура в дороге +2° … +11°. В четверг на этом маршруте облачно с прояснениями, температура до +10°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +3°, ясно. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +4°.

В направлении Харькова солнечно. Температура в дороге до +2°. 24 ноября на этом направлении облачно с прояснениями, температура 0°… +3°.

По маршруту Киев - Черновцы переменная облачность, +2° … +5°. По данному направлению в четверг осадков не ожидается, температура до +5°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет
В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары
Швейцария пострадала от сильного дождя и града Швейцария пострадала от сильного дождя и града
Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео) Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео)
Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта) Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта) Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
91 %
747 мм
3.5 м/с
90 %
Лента новостей