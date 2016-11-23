Ураган "Отто" унес жизни семи человек в Панаме

12:08, 23 ноября 2016
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В результате урагана "Отто" в Панаме погибли не менее семи человек.

Последствия урагана
Последствия урагана "Отто" в Панаме / Reuters

Об этом сообщила национальная система гражданской обороны Панамы.

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Среди погибших минимум трое несовершеннолетних, включая ребенка 1,5 лет, девятилетнего мальчика и 14-летнего подростка, передает "РИА Новости".

Во вторник, 22 ноября, президент страны Хуан Карлос Варела объявил о введении "красного" уровня тревоги в прибрежных районах, на остальной территории страны сохраняется "желтый" уровень опасности.

Во всех школах страны отменили занятия, а также приостановили судоходство для части судов в прибрежных водах.

Напомним, в Коста-Рике 22 ноября из-за угарана "Отто" началась обязательная эвакуация из ряда районов на карибском побережье и на границе с Никарагуа.

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