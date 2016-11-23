Ураган "Отто" унес жизни семи человек в Панаме
В результате урагана "Отто" в Панаме погибли не менее семи человек.
Об этом сообщила национальная система гражданской обороны Панамы.
Разрушительный торнадо пронесся на западе Уэльса (фото, видео)
Среди погибших минимум трое несовершеннолетних, включая ребенка 1,5 лет, девятилетнего мальчика и 14-летнего подростка, передает "РИА Новости".
Во вторник, 22 ноября, президент страны Хуан Карлос Варела объявил о введении "красного" уровня тревоги в прибрежных районах, на остальной территории страны сохраняется "желтый" уровень опасности.
Во всех школах страны отменили занятия, а также приостановили судоходство для части судов в прибрежных водах.
Напомним, в Коста-Рике 22 ноября из-за угарана "Отто" началась обязательная эвакуация из ряда районов на карибском побережье и на границе с Никарагуа.
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