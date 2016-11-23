В Китае из-за снегопада отменили более 230 авиарейсов

Более 10 тысяч пассажиров вынуждены оставаться в международном аэропорту "Синьчжэн" в Чжэнчжоу (Китай) из-за снегопада.

Reuters

В аэропорту отменили 237 рейсов, сообщает Xinhua.

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Местные власти объявили "красный" (самый высокий) уровень тревоги из-за метели. Снегопад, сменявшийся дождем, начался в регионе ночью 21 ноября.

Отмечается, что из-за сложных погодных условий были частично отменены некоторые автобусные рейсы, а поезда следуют с меньшей скоростью.

Напомним, в Стокгольме (Швеция) выпало более 30 см снега, что является рекордным показателем ноября с начала наблюдений в 1905 году.