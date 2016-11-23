В Китае из-за снегопада отменили более 230 авиарейсов

11:36, 23 ноября 2016
784
0

Более 10 тысяч пассажиров вынуждены оставаться в международном аэропорту "Синьчжэн" в Чжэнчжоу (Китай) из-за снегопада.

Reuters
Reuters

В аэропорту отменили 237 рейсов, сообщает Xinhua.

В Китае более 30 тысяч человек пострадали от сильных снегопадов

Местные власти объявили "красный" (самый высокий) уровень тревоги из-за метели. Снегопад, сменявшийся дождем, начался в регионе ночью 21 ноября.

Отмечается, что из-за сложных погодных условий были частично отменены некоторые автобусные рейсы, а поезда следуют с меньшей скоростью.

Напомним, в Стокгольме (Швеция) выпало более 30 см снега, что является рекордным показателем ноября с начала наблюдений в 1905 году.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет
Швейцария пострадала от сильного дождя и града Швейцария пострадала от сильного дождя и града
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22°
Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта) Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +22° В Киеве завтра без осадков, температура до +22°
В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз) В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз)
В Ривне установили охлаждающую водяную рамку В Ривне установили охлаждающую водяную рамку

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
93 %
747 мм
3.9 м/с
98 %
Лента новостей