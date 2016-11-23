Шторм "Отто" достиг силы урагана

Тропический шторм "Отто", который сформировался в Карибском море, достиг силы урагана первой из пяти категории по шкале Саффира-Симпсона.

Последствия урагана "Отто" / Reuters

Об этом сообщил Национальный центр наблюдения за ураганами в американском штате Флорида, передает ТАСС.

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Отмечается, что скорость ветра в пределах урагана достигает 33 м/с.

На данный момент "Отто" движется по направлению к Никарагуа и Коста-Рике. Ожидается, что ураган достигнет территории этих стран в четверг.

В Коста-Рике 22 ноября началась обязательная эвакуация из ряда районов на карибском побережье и на границе с Никарагуа. Также в некоторых регионах правительство объявило "красный" уровень тревоги.

Напомним, ураган "Мэтью" нанес Гаити ущерб почти на $2 миллиарда.