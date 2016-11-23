В Боливии объявили чрезвычайное положение из-за засухи
Президент Боливии Эво Моралес объявил чрезвычайное положение в стране из-за нехватки воды, спровоцированной продолжительной засухой.
По прогнозам метеорологов, в Боливии дождей не ожидается до начала декабря, передает Al Jazeera.
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Моралес заявил, что боливийцы "должны быть готовы к худшему".
На данный момент высотные здания в столице Сукре получают воду всего в течение трех часов в сутки, поскольку резервуары города почти высохли.
В то же время 70% населения муниципалитета Корке не хватает питьевой воды.
Напомним, в китайском автономном округе Внутренняя Монголия от сильной засухи пострадали 1,3 млн людей.
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