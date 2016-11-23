В Киеве сегодня днем до +1°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 23 ноября, в столице днем до +1°, без осадков.

В Киеве без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до -2°. Ветер южный и юго-восточный, до 3.2 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 07:25, а зайдет в 16:02.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября в Украине без осадков. Теплее всего будет на западе - до +6°.

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