В Украине сегодня без осадков, на западе температура до +6° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 23 ноября в Украине без осадков. Теплее всего будет на западе - до +6°.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН

В столице сегодня без осадков, днем +1°. Ветер южный и юго-восточный, до 3.2 м/с.

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Во Львове 23 ноября солнечно, температура воздуха днем +6°. Ветер южный и юго-восточный, слабый.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +5°. Ветер южный и юго-восточный, до 4.5 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду облачно с прояснениями. Температура +5°. Ветер южный и юго-восточный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +3°, ветер северо-восточный, до 4.3 м/с.

На западе до +6° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до -1°, ветер юго-восточный, слабый.

В Симферополе сегодня солнечно. Температура днем +5°. Ветер переменный, до 2.7 м/с.

В Днепре без осадков. Температура воздуха +1°. Ветер восточный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают ясную погоду, температура днем +1°. Ветер восточный, до 8.4 м/с.

В Краматорске в среду без осадков, днем +1°. Ветер восточный и юго-восточный, слабый.

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В Северодонецке облачно с прояснениями, температура днем 0°. Ветер восточный и юго-восточный, до 5.5 м/с.

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