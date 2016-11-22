В Японии после землетрясения река потекла в противоположном направлении (видео)
После мощного землетрясения, которое вызвало волну цунами, река Сунаоши в японском городе Тагадзе временно изменила направление течения.
Полутораметровая волна цунами после землетрясения в Японии заставила реку Сунаоши изменить направление течения. Об этом сообщает Русская служба ВВС.
Мощное землетрясение в Японии привело к образованию цунами
Город Тагадзе, где заметили изменение течения, находится в префектуре Мияги, соседней с префектурой Фукусима - там тоже чувствовались последствия подземных толчков.
Small tsunami wave surged up the Sunaoshi River after Magnitude 6.9 earthquake off Japan coast early Tuesday: https://t.co/f2b88UUlic pic.twitter.com/N4AaQO5OZi— The Weather Network (@weathernetwork) 22 листопада 2016 р.
Как известно, в 2011 году в этих районах уже было землетрясение - оно привело к аварии на АЭС "Фукусима", что стало одной из крупнейших катастроф в истории страны.
В этот раз обошлось без серьезных последствий, но на станции на время отключился блок охлаждения. В то же время ученые говорят, что в ближайшие дни подземные толчки могут повториться.
Как сообщалось ранее, у восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3, которое привело к образованию цунами.
Геологическая служба США оценила магнитуду толчков в 6,9. Толчки произошли в 5:59 22 ноября по местному времени (22:59 21 ноября по Киеву).
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