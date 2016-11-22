В Японии после землетрясения река потекла в противоположном направлении (видео)

20:44, 22 ноября 2016
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После мощного землетрясения, которое вызвало волну цунами, река Сунаоши в японском городе Тагадзе временно изменила направление течения.

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 Река потекла в противоположном направлении / скриншот

Полутораметровая волна цунами после землетрясения в Японии заставила реку Сунаоши изменить направление течения. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Мощное землетрясение в Японии привело к образованию цунами

Город Тагадзе, где заметили изменение течения, находится в префектуре Мияги, соседней с префектурой Фукусима - там тоже чувствовались последствия подземных толчков.

Как известно, в 2011 году в этих районах уже было землетрясение - оно привело к аварии на АЭС "Фукусима", что стало одной из крупнейших катастроф в истории страны.

В этот раз обошлось без серьезных последствий, но на станции на время отключился блок охлаждения. В то же время ученые говорят, что в ближайшие дни подземные толчки могут повториться.

Как сообщалось ранее, у восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3, которое привело к образованию цунами. 

Геологическая служба США оценила магнитуду толчков в 6,9. Толчки произошли в 5:59 22 ноября по местному времени (22:59 21 ноября по Киеву).

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