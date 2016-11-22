В Киеве завтра без осадков, днем температура до +1°

19:00, 22 ноября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 23 ноября в столице без осадков, температура воздуха днем +1°.

УНИАН
В Киеве завтра до +1° / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -2°.

На автодорогах Украины без осадков, на западе температура до +12°

Ветер южный и юго-восточный, до 3.2 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:25, а зайдет в 16:02.

Как сообщал УНИАН, в среду, 23 ноября, в Украине без осадков. Теплее всего будет на западе - до +6°.

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