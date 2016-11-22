В Киеве завтра без осадков, днем температура до +1°
Согласно данным Погода УНИАН, 23 ноября в столице без осадков, температура воздуха днем +1°.
К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -2°.
На автодорогах Украины без осадков, на западе температура до +12°
Ветер южный и юго-восточный, до 3.2 м/с.
Завтра солнце в столице взойдет в 07:25, а зайдет в 16:02.
Как сообщал УНИАН, в среду, 23 ноября, в Украине без осадков. Теплее всего будет на западе - до +6°.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +13°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+22°... +8°
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Житомир+28°... +14°
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Запорожье+23°... +12°
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Ивано-Франковск+28°... +14°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+25°... +11°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+28°... +15°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +12°
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Ровно+27°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+22°... +11°
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Тернополь+26°... +14°
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Харьков+21°... +12°
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Херсон+24°... +11°
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Хмельницкий+29°... +14°
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Черкассы+24°... +14°
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Чернигов+25°... +15°
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Черновцы+28°... +16°
Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 93 %
Давление: 747 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков: 98 %
Восход: 05:45
Закат 20:29
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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