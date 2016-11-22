В Украине завтра без осадков, на востоке ночью до -7° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 23 ноября, в Украине без осадков. Теплее всего будет на западе - до +6°.
В Киеве завтра без осадков, ночью -4°, днем +1°. Ветер южный и юго-восточный, до 3.2 м/с.
Во Львове 23 ноября солнечно, ночью -1°, днем +6°. Ветер южный и юго-восточный, слабый.
На автодорогах Украины без осадков, на западе температура до +12°
В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью -1°, днем +5°. Ветер южный и юго-восточный, до 4.5 м/с.
В Виннице в среду облачно с прояснениями. Температура ночью -3°, днем +2°. Ветер южный и юго-восточный, легкий.
Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью -3°, днем +3°, ветер северо-восточный, до 4.3 м/с.
В Харькове в среду без осадков, температура ночью -8°, днем -1°. Ветер юго-восточный, слабый.
В Днепре на завтра синоптики обещают солнечную погоду. Температура ночью -7°, днем +1°. Ветер восточный, слабый.
В Симферополе ясно и без осадков. Температура ночью -3°, днем +5°. Ветер переменный, до 2.7 м/с.
Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью -5°, днем +1°. Ветер восточный, до 8.4 м/с.
В Краматорске в среду без осадков, температура ночью -8°, днем +1°, ветер восточный и юго-восточный, слабый.
В Северодонецке завтра ясно. Температура ночью -9°, днем 0°. Ветер восточный и юго-восточный, до 5.5 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +13°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+22°... +8°
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Житомир+28°... +14°
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Запорожье+23°... +12°
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Ивано-Франковск+28°... +14°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+25°... +11°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+28°... +15°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +12°
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Ровно+27°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+22°... +11°
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Тернополь+26°... +14°
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Харьков+21°... +12°
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Херсон+24°... +11°
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Хмельницкий+29°... +14°
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Черкассы+24°... +14°
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Чернигов+25°... +15°
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Черновцы+28°... +16°