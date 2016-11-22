В Украине завтра без осадков, на востоке ночью до -7° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 23 ноября, в Украине без осадков. Теплее всего будет на западе - до +6°.

В Украине завтра без осадков / УНИАН

В Киеве завтра без осадков, ночью -4°, днем +1°. Ветер южный и юго-восточный, до 3.2 м/с.

Во Львове 23 ноября солнечно, ночью -1°, днем +6°. Ветер южный и юго-восточный, слабый.

Читайте также На автодорогах Украины без осадков, на западе температура до +12°

В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью -1°, днем +5°. Ветер южный и юго-восточный, до 4.5 м/с.

В Виннице в среду облачно с прояснениями. Температура ночью -3°, днем +2°. Ветер южный и юго-восточный, легкий.

Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью -3°, днем +3°, ветер северо-восточный, до 4.3 м/с.

В Харькове в среду без осадков, температура ночью -8°, днем -1°. Ветер юго-восточный, слабый.

В Днепре на завтра синоптики обещают солнечную погоду. Температура ночью -7°, днем +1°. Ветер восточный, слабый.

В Симферополе ясно и без осадков. Температура ночью -3°, днем +5°. Ветер переменный, до 2.7 м/с.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью -5°, днем +1°. Ветер восточный, до 8.4 м/с.

В Краматорске в среду без осадков, температура ночью -8°, днем +1°, ветер восточный и юго-восточный, слабый.

В Северодонецке завтра ясно. Температура ночью -9°, днем 0°. Ветер восточный и юго-восточный, до 5.5 м/с.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.