В Украине объявили штормовое предупреждение на 23 ноября

В среду, 23 ноября, в некоторых областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"23 ноября в Луганской, Харьковской, Донецкой, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности, особенно во время пребывания на улице.

"Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня и завтра на украинских трассах без осадков. Теплее всего будет на западе - до +12°.