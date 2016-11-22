В Украине объявили штормовое предупреждение на 23 ноября

15:31, 22 ноября 2016
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В среду, 23 ноября, в некоторых областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сегодня в Украине без осадков, на юге температура до +9° (карта)

"23 ноября в Луганской, Харьковской, Донецкой, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности, особенно во время пребывания на улице.

"Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня и завтра на украинских трассах без осадков. Теплее всего будет на западе - до +12°.

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