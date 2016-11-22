В Карибском море сформировался тропический шторм "Отто"

14:40, 22 ноября 2016
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В Карибском море сформировался тропический шторм "Отто", который движется в сторону Никарагуа.

Reuters
Reuters

Об этом сообщили в Национальном центре США по слежению за ураганами, передает Reuters.

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Сейчас скорость ветра достигает 85 км/ч, шторм находится примерно в 495 км от города Блуфилдс в Никарагуа.

По прогнозам метеорологов, "Отто" в ближайшие дни может набрать силу урагана.

Напомним, на запад Уэльса обрушился сильный шторм, а в городе Аберистуит пронесся торнадо.

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