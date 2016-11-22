На автодорогах Украины без осадков, на западе температура до +12°
Сегодня и завтра на украинских трассах без осадков. Теплее всего будет на западе - до +12°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса без осадков. Температура 0°… +5°. Завтра на этом маршруте температура до +3°, солнечно.
Сегодня в Украине без осадков, на юге температура до +9° (карта)
На трассе Киев - Ужгород без осадков, температура в дороге +1° … +12°. В среду на этом маршруте облачно с прояснениями, температура до +11°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +2°, переменная облачность. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +2°.
В направлении Харькова облачно с прояснениями. Температура в дороге до +1°. 23 ноября на этом направлении ясно и без осадков, температура -1°… +1°.
По маршруту Киев - Черновцы переменная облачность, +1° … +5°. По данному направлению в среду осадков не ожидается, температура до +6°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+26°... +13°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+22°... +8°
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Житомир+28°... +14°
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Запорожье+23°... +12°
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Ивано-Франковск+28°... +14°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+25°... +11°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+28°... +15°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +12°
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Ровно+27°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+22°... +11°
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Тернополь+26°... +14°
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Харьков+21°... +12°
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Херсон+24°... +11°
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Хмельницкий+29°... +14°
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Черкассы+24°... +14°
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Чернигов+25°... +15°
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Черновцы+28°... +16°