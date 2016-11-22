На автодорогах Украины без осадков, на западе температура до +12°

Сегодня и завтра на украинских трассах без осадков. Теплее всего будет на западе - до +12°.

На автодорогах Украины без осадков / rutrassa.ru

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса без осадков. Температура 0°… +5°. Завтра на этом маршруте температура до +3°, солнечно.

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На трассе Киев - Ужгород без осадков, температура в дороге +1° … +12°. В среду на этом маршруте облачно с прояснениями, температура до +11°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +2°, переменная облачность. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +2°.

В направлении Харькова облачно с прояснениями. Температура в дороге до +1°. 23 ноября на этом направлении ясно и без осадков, температура -1°… +1°.

По маршруту Киев - Черновцы переменная облачность, +1° … +5°. По данному направлению в среду осадков не ожидается, температура до +6°.

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