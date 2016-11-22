Во вторник, 22 ноября, в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,9.

В Новой Зеландии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков находился примерно в 77 км к востоку от города Каслпойнт. Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, у восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3. Местные власти выпустили предупреждение об угрозе цунами высотой до трех метров.