Спасатели предупреждают о повышении уровня воды на Днестре

11:33, 22 ноября 2016
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Во вторник, 22 ноября, на Днестре ожидается прохождение максимального уровня талого паводка высотой 400-450 см над нулем поста.

УНИАН
Спасатели предупреждают о повышении уровня воды на Днестре / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"В первой половине суток 22 ноября на Днестре возле водпоста Залещики (Тернопольская обл.) ожидается прохождение максимального уровня талого паводка высотой 400-450 см над нулем поста (уровень воды на 08:00 21 ноября - 366 см), максимальный расход воды прогнозируется в пределах 450-550 куб. м/c", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 22 ноября, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях ожидается сильный ветер.

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