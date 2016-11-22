В Японии снята угроза цунами

10:31, 22 ноября 2016
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Специалисты сняли угрозу цунами в Японии, где 22 ноября произошло сильное землетрясение.

Reuters
Эвакуация после землетрясения в Японии / Reuters

Предупреждение об угрозе цунами официально отменили на всей территории страны, передает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление Японии.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в западной части Аргентины

Отметим, после землетрясения магнитудой 7,3, эпицентр которого находился в 10 километрах от побережья префектуры Фукусима, власти Японии выпустили предупреждение об угрозе цунами высотой до трех метров.

Жителей призвали немедленно покинуть территорию.

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